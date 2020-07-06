مطار القاهرة يستقبل 16 رحلة طيران على متنها 1901 راكب من عدة دول

استقبل مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الاثنين، 16 رحلة طيران دولية، أقلت على متنها، 1901 مسافر قادمين من عدة وجهات أوربية وعربية وإفريقية.

وكشفت مصادر مطلعة بالمطار، أن صالات الوصول استقبلت 16 رحلة قادمة من «ألمانيا، النمسا، السعودية، الإمارات، البحرين، لبنان، اليمن، أثيوبيا، السودان».

وطبيقت سلطات المطار كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولي لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

وخضع جميع الركاب العائدين من الخارج لإجراءات الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.