ضبط 2365 قضية تموينية بالمنيا خلال يونيو الماضي

قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، إن الحملات التى نظمتها مديرية التموين نجحت خلال شهر يونيو الماضي في ضبط وتحرير 2365 مخالفة تموينية متنوعة، من خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية.

من جانبه، أوضح دكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أن المديرية ضبطت 1790 قضية في مجال متابعة المخابز البلدية منها 754 قضية نقص بالوزن، و226 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و42 قضايا توقف عن العمل بدون عذر، و27 قضية تصريف وتجميع، وقضية واحدة مطاحن، و42 قضية عدم الاحتفاظ بسجلات، و698 قضية أخرى متنوعة ما بين عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدم نظافة أدوات العجن.