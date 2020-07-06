قطع شيكولاتة تحمل رسائل لمواجهة كورونا بامتحانات إعلام جنوب الوادي

أطلقت عضو هيئة تدريس بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بقنا، اليوم، حملة توعوية بعنوان "احنا أقوى.. جاهزين لمواجهة COVID 19"، لحث الطلاب على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورنا، ولمواجهة حالة القلق والرهبة لدى طلاب الفرقة الرابعة، خلال أدائهم امتحانات نهاية العام.

تضمنت الحملة، توزيع قطع شيكولاتة فاخرة لكل طالب وطالبة، وبرفقتها رسائل توعوية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ورسائل تحفيزية لتشجيعهم على أداء الامتحان فى هدوء و دون ضغط نفسى أو عصبى، جراء ما سببه الفيروس القاتل، على مدار الفترة الماضية، كان من أبرزها عبارات "احرص على ارتداء الكمامة.. لا يجب لمس وجهك.. تجنب لمس وجهك.. امتحان الصحافة التشاركية خلى تواصلنا و تشاركنا مسئول"، وذيلت كل الوريقات بعبارة "احنا أقوى.. جاهزين لمواجهة COVID 19- صحافة بتمتحن".

فكرة الشيكولاتة لم تكن وليدة العام الحالى، لكنها طريقة اعتادت الدكتوره كريمة كمال "مدرس الصحافة بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال"، على اتباعها مع طلابها خلال الامتحانات، لبث جو من البهجة والنشاط خلال أدائها الامتحانات والقضاء على حالة الرهبة والقلق، التى يعيشها الطلاب هذه الأيام، وهو ما دفع الطلاب لإطلاق لقب "الدكتورة المحبوبة رزق" عليها، خلال الامتحانات الماضية.

قالت الدكتورة كريمة كمال، إن توزيع الشيكولاته فكرة تعودت عليها منذ عملى فى الجامعة، بهدف القضاء على حالة القلق والرهبة التى تنتاب الطلاب، خلال أداء الامتحانات، وبث نوع من البهجة والمرح بينهم، بتوزيع قطع الشيكولاته التى تعمل على تحفيز الذهن وتزيد من النشاط وفقاً لدراسات علمية.

وأضافت كمال، لكن الأمر هذا العام اختلف كثيرًا، مع فيروس كورونا الذى فرض علينا ظروف واجراءات جديدة، كان لابد أن نستعد لها حرصا على مستقبل طلابنا، وحالتهم النفسية بما يساعدهم على أداء امتحاناتهم بهدوء، ودون خوف أو قلق من انتقال عدوى الفيروس إليهم، وهو ما دفعنى لإطلاق حملة قبل بدء الامتحان تحمل عنوان "احنا أقوى.. جاهزين لمواجهة COVID 19".

وأشارت كمال، إلى أن الحملة تهدف فى المقام الأول إلى توعية الطلاب بمخاطر الفيروس، وضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة، حرصا على صحتهم، والمشاركة فى حماية الآخرين، فضلا عن توزيع الشيكولاته برفقة الرسائل التوعوية لكسر حالة القلق والخوف التى رسمت ملامحها على الطلاب.