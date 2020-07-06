عميد "تربية أسيوط": طلاب الاتحاد يصممون بوابة تعقيم ذاتي استعدادا للامتحانات

أعلن الدكتور عادل رسمي عميد كلية التربية بجامعة أسيوط، نجاح اتحاد طلاب الكلية، فى تصميم بوابة تعقيم آلية، بالاستشعار بدون لمس، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، والدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وأضاف عميد الكلية، أن ذلك يأتى تزامنا مع الاستعدادات النهائية لبدء امتحانات طلاب الفرقة الرابعة، وذلك استمرارا لخطة الجامعة الاحترازية، من أجل تعزيز الإجراءات الوقائية ومكافحة العدوى، وتوفير بيئة صحية وآمنة لطلابها ومنع أنتشار فيروس كوفيد 19.

وأشار "النجدي"، إلى أن الفريق المصمم، ضم كلا من الطلاب" محمد علاء نيازى رئيس اتحاد طلاب الكلية، وعبدالرحمن عاطف عبدالهادى نائب رئيس الاتحاد، والأمير أحمد محمد المتحدث الرسمي، والإعلامي لاتحاد الطلاب، والطالب محمد حسن عبدالغنى زناتي".

وأوضح الطالب محمد علاء نيازي، أن البوابة آلية تعمل بالاستشعار بدون لمس، ويتم التعقيم باستخدام المطهر فيركون أس، المطهر الأول عالميا، والمعروف بقدرته للقضاء على الفيروسات، وأمن بالنسبة للاستنشاق والملابس، وذلك عند مرور الطلاب من البوابة.