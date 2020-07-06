بـ304 ملايين جنيه.. تنفيذ مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي بسمالوط

أعلن المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، عن تنفيذ خدمات ومشروعات مياه وصرف بمركز سمالوط بقيمة 304 مليون و300 ألف جنيه، خلال 6 سنوات.

وقال "الشهاوي"، إن هذه الخدمات شملت مد خطوط وإحلال وتجديد واستلام محطات ووصلات مجانية، موضحًا أن أهم الإنجازات التى تحققت تتعلق بتنفيذ بئر غاطس لزيادة كمية المياه المنتجة لتغذية قرى دلقام بتكلفة 150 ألف جنيه.

وأشار إلى تنفيذ بئرين غاطسين بعملية مياه أبوسيدهم بمجلس قروي شوشة، لحل مشكلة ضعف المياه بتكلفة 300 ألف جنيه.

وأوضح "الشهاوي" تغيير وصيانة الطلمبات المرشحة والعكرة، وتركيب قلابات بالمروقات، وتغيير الألواح وتغيير رمال المرشحات، وتركيب منظومة كلور جديدة وعمل بوابات للمآخذ وبيارة العكره وصيانه الديزل وصيانه أحواض الشبه بتكلفة 1.5 مليون جنيه.