بعد 150 يوما من الزفاف.. زوج يتخلص من عروسه ويدفنها أمام المنزل

بعد 150 يوما من زواجهما، نفذ العريس جريمة بشعة حيث خنق زوجته وحفر لها قبرا ودفنها فيه أمام منزله بقرية البغدادي التابعة لمدينة البياضية بمحافظة الأقصر.

ذكرت التحريات والتحقيقات في الواقعة، أن مشاجرة نشبت بين العروسين بعد زواج لم يستمر أكثر من 5 أشهر، تطورت إلى تشابك بالأيدي قام على أثرها الزوج بخنق زوجته حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وقام المتهم بحفر مقبرة لزوجته ودفنها فيها أمام منزله، حتى كشفت المباحث لغز الجريمة بعد أن تلقت بلاغا من أسرة العروس باختفائها.

جاءت تفاصيل الجريمة كما وردت في محضر التحريات التي جرت تحت إشراف اللواء حمدى هاشم، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بوربد بلاغ لمركز شرطة البياضية من أسرة "عروس" باختفائها، عقب زواجها بـ 5 أشهر.

على الفور تم تشكيل فريق بحث وتحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتبين من خلال الفحص أن المجنى عليها لم تغادر منزل الزوجية، وبدأت القوات فى مناقشة الزوج الذي كشف عن جريمته المروعة، حيث قال في محضر الشرطة إنه قتلها بعد مشادة كلامية وقعت بينهما تطورت إلى تشابك بالايدي، انتهت بقتل المجنى عليها خنقا ودفنها أمام المنزل.

تم استخراج الجثة وتبين أن الضحية "ن م ف" 20 عامًا، لقيت مصرعها على يد زوجها "أ ي ع" 22 عامًا، وتبين أنهما تزوجا قبل 5 أشهر، وسرعان ما نشبت خلافات بينهما، وعلى إثرها خنق الزوج زوجته ثم دفنها في حفرة أمام منزلهما.

ألقي القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة حمل الرقم (1536) إداري مركز شرطة البياضية.