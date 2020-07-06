للدبلومة الأمريكية.. تفاصيل اختبارات ATC المقرر تطبيقها لعام 2020

اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اختبارات ATC، لتكون ضمن نظم الاختبارات المقررة بشهادة الدبلومة الأمريكية، المؤهلة للالتحاق بالجامعات بجمهورية مصر العربية، ليتم تطبيقها خلال العام الدراسي 2020، وذلك في إطار حرص الوزارة على توفير أفضل النظم التعليمية لأبنائها الطلاب، وتستعرض "الوطن" تفاصيل الدراسة بالدبلومة الأمريكية والاختبارات المقرر تطبيقها، كالتالي:

تفاصيل الدراسة بالدبلومة الأمريكية

- هي شهادة معادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية، ومعتمدة من هيئة الاعتماد الأمريكية، وتؤهل للالتحاق بالجامعات المصرية عن طريق التنسيق الخاص بالمدارس الأجنبية والوافدين من الخارج، ويحق له الالتحاق بالجامعات الأمريكية أو جامعات أي دولة أخري.

- يلزم للطالب بالمدرسة دراسة ما لا يقل عن 24 ساعة معتمدة بالنظام الأمريكي في المراحل الدراسية من G9 حتى G12.

- يدرس الطالب بالمدرسة منهج الثانوية العامة لمادتي الدين واللغة العربية والتربية القومية، ويلزم له اجتياز امتحانات الثانوية العامة في هذه المواد بنجاح.

تفاصيل اختبارات ATC بالدبلومة الأمريكية

- يتم إجرء اختبارات الـACT من خلال 7 محاولات على مدار العام الدراسي.

- يتحدد مواعيد الاختبارات كالتالي: اختبارات سبتمبر، اختبارات أكتوبر، اختبارات ديسمبر، اختبارات فبراير، اختبارات أبريل، اختبارات يونيو، اختبارات يوليو.

- يتم الاختبار على فترتين أحدهما صباحية وأخرى مسائية، يختار الطالب أحدهما.

- يجوز للطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات غير العملية، التقدم لأداء اختبارات الـACT في مواد الرياضيات واللغة الإنجليزية فقط دون العلوم، وتعدل الدرجات بما يعادل الدرجات المقررة لنتيجة هذه المواد وتلتزم الـACT باعتماد ذلك.

- يمكن للطالب الذي اجتاز الاختبارات دون تحقيق الدرجات المؤهلة للالتحاق بالجامعات، أن يتقدم لأداء هذه الاختبارات بحد أقصى على مدار العامين التاليين فقط، وتحتسب درجات الطالب بحسب أعلى تقدير درجات حصل عليه بالمحاولات التي تم أدائها بكل مادة من المواد التي اختبرها.

وعلى المدارس التي ترغب في القيد بهذه الاختبارات موافاة الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي بكشف معتمد بعدد الطلاب المتقدمين من جانبها لهذه الاختبارات، ونوعية الاختبار المتقدم له الطالب، إضافة إلى التقدم بطلبها في هذا الشأن للإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي لبحث الطلب، على أن تشكل لجنة مشتركة مع هيئة اختبارات الـACT للوقوف على استيفاء الاشتراطات اللازمة للاعتماد وتصدر الموافقة بالاعتماد من جانب الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي.