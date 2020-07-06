بـ475 مليون جنيه.. إنشاء وإحلال 75 مدرسة ببني سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الانتهاء من أعمال 46 مدرسة، تنوعت ما بين إنشاء جديد، وتوسع، وإحلال كلي، وإحلال جزئي، بـ680 فصلًا، وبقيمة إجمالية 285 مليون و925 ألف جنيه.

وأشار المحافظ إلى الانتهاء من أعمال 7 مدارس بمركز بني سويف بإجمالي 129 فصلًا، وإنشاء 8 مدارس بإجمالي 104 فصلًا بالواسطى، وتوسعة 4 مدارس بإجمالي 42 فصلاً بناصر، و 6 مدارس بإجمالي 72 فصلًا بمركز اهناسيا، والانتهاء من أعمال الإنشاءات في 8 مدارس بمركز ببا بإجمالي 143 فصلًا، و5 مدارس في سمسطا بإجمالي 70 فصلًا، و8 مدارس في مركز الفشن بإجمالي 120 فصلًا.

كما أشار المحافظ إلى أنه يجرى العمل حاليًا في 29 مدرسة تضم 402 فصول دراسية بقيمة إجمالية 188 مليون و660 ألف جنيه، موزعة على 12 مدرسة "إنشاء جديد" و11 مدرسة "توسع"، و4 مدارس"إحلال كلي" ، و2 مدرسة "إحلال جزئي".