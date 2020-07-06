غلق مسجد ونقل الإمام لعدم الالتزام بإلإجراءات الاحترازية ببنى سويف

أعلن الدكتور محمد أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة بنى سويف، إغلاق مسجد بقرية أبو صير، التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، لعدم اتباع المصلين الإجراءات الاحترازية والوقائية، التى أعلنت عنها الوزارة.

وأكد وكيل الوزارة، نقل أمام المسجد من القرية لعدم اتخاذه الإجراءات التي تضمن حماية المصلين؛ والتنبيه المستمر بضرورة اراتداء الكمامات.

في السياق ذاته، أكد «أبو حطب» إحالة عامل مسجد الرحمة بقرية الزيتون، التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة إلى التحقيق في وزارة الأوقاف، لعدم تواجده في المسجد أثناء أوقات الصلاة، وتركه للمسجد.

يذكر أن وزارة الأوقاف، قررت فتح المساجد، في 27 يونيو المنصرم، مشددة على اتباع الإجراءات الاحترازية كافة، ومنها التزام التباعد بين المصلين، وارتداء الكمامات داخل المسجد.