2400 راكب يغادرون القاهرة على متن 25 رحلة لمختلف دول العالم

غادرت مطار القاهرة الدولي، اليوم، 25 رحلة طيران دولية إلى عدة وجهات مختلفة بالخارج وعلى متنها 2400 راكب، بعد عودة حركة الطيران المنتظم بالمطارات المصرية، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأكدت مصادر مطلعة بالمطار، أنّ صالات السفر بالمطار شهدت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، مغادرة 25 رحلة دولية في طريقها لعدة دول عربيه وأفريقية وأوروبية.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وجرى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.