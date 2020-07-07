مع بدء المرحلة الثانية.. المحاور المرورية بموقع كوبري قلما على الزراعي

مع بدء المرحلة الثانية من مشروع كوبرى قلما العلوى بطريق مصر- الإسكندرية الزراعى عند مدخل قرية قلما مركز قليوب فى الاتجاه القادم من القاهرة والمتجه إلى محافظات الوجه البحرى، شهدت المنطقة تعديلات مرورية لتسيير الحركة في المنطقة خلال الأعمال.

"الوطن" تستعرض خريطة التحويلات المرورية الجديدة بالمنطقة للمسافرين على الطريق الزراعي خلال أعمال المرحلة الثانية من الكوبري.

تحويل الطريق القادم من محافظة القاهرة والدائرى والمتجه إلى وجه بحرى إلى أعلى الكوبرى الجديد "المرحلة الأولى".

السيارات القادمة من وجه بحرى إلى القاهرة تم تسييرها يمينا، وأسفل الكوبرى الجديد، وذلك لحين الانتهاء من المرحلة الثانية.

تعيين أكمنة مرورية ثابتة ومتحركة بموقع العمل ومطلع ومنزل المرحلة الأولى من الكوبرى "المنتهية والتى تم تشغيلها" لمنع التكدس وتسيير الحركة المرورية.

كان اللواء عبدالحميد الهجان قد أعلن التشغيل التجريبى للمرحلة الأولى بالكوبرى بعرض 12 مترا بواقع 3 حارات فى الاتجاه القادم من وجه بحرى إلى القاهرة.

وأوضح المحافظ أنه تم البدء فى المرحلة الثانية من الكوبرى بالاتجاه المجاور لشريط السكك الحديدية وببلغ تكلفته الإجمالية 220 مليون جنيه وبطول 600 متر وعرض 24 مترا وبواقع 6 حارات ذهابا وإيابا، وكلف الأجهزة التنفيذية بتذليل كل العقبات على مدار اليوم أمام الشركة المنفذة لتسليم المرحلة الثانية فى موعدها المحدد.

وأوضحت الدكتورة إيمان ريان نائبة المحافظ، أنه تم التنسيق بين مجلس مدينة قليوب وإدارة المرور والشركة المنفذة لوضع الحواجز اللازمة لتسيير الحركة المرورية للقضاء على التكدسات المرورية بتلك المنطقة وحماية أرواح المواطنين والحد من الحوادث.