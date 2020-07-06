السكة الحديد: خصم 1% من الراتب أقل شيء نقدمه لمصر بعد كورونا

قال عبدالفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد، إنّ خصم 1% من الأجر الأساسي لراتب العاملين من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، أقل شيء نقدمه للدولة.

وأضاف رئيس النقابة، لـ"الوطن": من المفترض أن يتكاتف الجميع في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها العالم بأثره نتيجة اجتياح الفيروس اللعين.

وأوضح فكري، أنّ قيمة 1% من العاملين تترواح بين 10 جنيهات إلى 20 جنيهًا فقط، متابعًا: "ليست مبلغًا كبير ولكن بكل تأكيد هي محاولة للإسهام بشيء بسيط في الأزمة الكبيرة التي نمر بها جميعًا، ولا شك في أنّ المستشفيات بحاجة لمسلتزمات بشكل مستمر لمواجهة الفيروس".

ووافق مجلس النواب بجلسته العامة أمس، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، وأجّل التصويت النهائي على القانون لجلسة مقبلة.