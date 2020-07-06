أزهريون: "رشدي" الوجه الآخر لـ"بحيري" في عشق الظهور والسفسطة

أثارت محاولة عبدالله رشدي الداعية بوزارة الأوقاف، لتبرير التحرش وجعل لبس المرأة هو المسئول الأول عنه، غضبا عارما على وسائل التواصل الاجتماعي، واجتاح هاشتاج "عبدالله رشدي متحرش" موقع تويتر، وانتشر بشكل واسع، وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتنوعت الانتقادات والتعليقات الغاضبة من أزهريين، في الرد على "رشدي" وآرائه التي دائما يجانبها الصواب.

البداية كانت حين كتب عبدالله رشدي على حسابه على فيسبوك، أن "التحرش جريمة وهناك أسباب للجريمة عديدة، من ضمنها الملابس الصارخة التي تعتمد على الإغراء"، وكعادته وضع "رشدي" وسم "الأزهر قادم"، لتنفجر وسائل التواصل بالرد على رشدي ما بين غاضب من تبريره وآخر ساخط من إقحامه الأزهر في آرائه الشخصية، التي عادة ما يجانبها الصواب، وكان من بين من ردوا عليه الشيخ أحمد بسيوني الأزهري، أحد علماء الأزهر، قائلا: "انصحوا الأخ الكريم عبد الله رشدي أن يكف عن الارتماء في أحضان المخالفين لمنهج الأزهر، وأخبروه أن الأزهر لم يغب حتى يعود، ولم يسافر حتى يقدُم، وأن سياسة التجميع الهلامي على حساب المنهج الأزهري الذي ينتسب إليه سياسة فاشلة لن تعود بالخير عليه ولا على غيره، وأفهموه أن المواجهة الحقيقية هي مواجهة من يزرعون الأفكار التدميرية التكفيرية داخل عقول أبناء الأزهر الشريف، والذين هم للمفارقة من يحبهم ويحبونه، وبلغوه أن العودة إلى المشايخ والأساتذة الذين ربوا وعلموا هي أفضل طريقة لضبط حماس الشباب، وكبح جماح النفس، وتقنين ردود الأفعال، قولوا له: "سيدمرك الألتراس الذين تحتمي خلفهم".

وقال الباحث الأزهري حسين القاضي، "رشدي هو الوجه المقابل لإسلام بحيري، عاشق للظهور والجدل والسفسطة وإثارة الجماهير ودغدغة مشاعرهم، يكتب وفي باله وعقله جمهور المتابعين له على الفيس بوك، يكتب وأهم شيء عنده كم كان اليوم عدد المعجبين المؤيدين، شخص يروج لبضاعة يظهر فيها مضمون لكنها خالية من المضمون ومعتمدة على ثقافة الحشد والحماس، ويحاول أن يجعل أتباعه يعيشون في وهم أن كل كلامه هو مناظره للعلمانيين والخارجين عن الدين وما إلى ذلك، والحقيقة أن الرجل ليس له مناقشة حقيقة جادة لفكرة علمانية أو منحرفة واحدة، بل إن المناقشات الجادة هنا هي الأبقى لكن ليس لها جماهير وشعبوية، والشخص هذا يريد الجماهير والشعبوية، فهو في الحقيقة شخص لا يملك مشروعا علميا حقيقا، إنما يملك مشروعا وهميا يعتمد على الحشد والإثارة والتجميع، حتى إن كان مقبولا في بعض ما يطرحه".

وأضاف: أراد أن يكلم أتباعه على هواهم باسم الدين، ويدخل بهم معارك مع الشخصيات المختلفة، ربما اعتمد على انزواء أصحاب المشاريع العلمية الحقيقية، ممكن لهم أسبابهم في الانزواء والابتعاد، وظلت الساحة مفرغة لعبد الله رشدي الذي يرفع شعار الأزهر قادم وهو في منهجه بعيد عن الأزهر ومنهجه العلمي المنضبط، وكل ذلك في سكوت من الأزهر عليه.

وقال عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، إن أمثال عبد الله رشدي، هم أقرب الطريق لداعش والفكر الداعشي، حيث يحاول هؤلاء المزايدة على الجميع من أجل الظهور وتحويل هذا الظهور لربح، فهل نسي "رشدي" أن الأزهر تبرأ منه رسميا ووزارة الأوقاف، كي يخرج علينا بصيغة الشيخ ويضع وسم أو هاشتاج الأزهر قادم، أي أزهر يقصد عبدالله؟ أزهر الإخوان والسلفيين أم أزهر الأزهريين.

وأضاف، لقد لقنت دار الإفتاء رشدي درسا قاسيا حينما ردت على تدوينته الاستفزازية تلك حول تبريره التحرش هو وبعض من على شاكلته، بقولها في بيان لها :"إلصاقُ جريمة التحرش النكراء بقَصْر التُّهْمَة على نوع الملابس وصفتها؛ تبريرٌ واهمٌ لا يَصْدُر إلَّا عن ذوي النفوس المريضة والأهواء الدنيئة؛ فالمسلم مأمورٌ بغضِّ البصر عن المحرَّمات في كل الأحوال والظروف"، وقد أحسنت الوصف فهؤلاء مرضي فعلا".