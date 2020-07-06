حجر الأساس منذ2017.. حزب أردوغان يعتمد 450 مليون ليرة لبناء سد لاوجود له

أجرى نواب حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض تحقيقًا حول سد "ديفريز كيزلاريولو" بمدينة جانقري التركية، الذي تم وضع حجر الأساس لبنائه عام 2017 بتكلفة 450 مليون ليرة، إلا أنه حتى الآن لا تظهر أية أعمال في السد، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وأجري حفل افتتاح لوضع حجر الأساس للسد في 17 ديسمبر 2017، وحضر الحفل عدد من المسؤولين بالحكومة التركية ونواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، وتم الإعلان عن أن تكلفة السد ستبلغ 450 مليون ليرة وسيكون مسؤولا عن ري 156 ألف قطعة أرض.

وقالت صحيفة "سوزجو" التركية: فقد عين رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كلتشدار أوغلو، 4 نواب من الحزب لدراسة المشكلات الخاصة بمقاطعات منطقة وسط الأناضول والاستماع إلى مشكلات الناس. وأراد هؤلاء النواب معاينة هذا السد إلا أنهم فوجئوا به غير موجود ولم يجدوا حتى الأساس الذي تم وضعه للسد. والتقطوا مجموعة من الصور للأرض الخالية معلقين: "هنا سد تكلفته 450 مليون ليرة".

من جانبه، أكد النائب بحزب الشعب الجمهوري جوكان زيبك، وهو ضمن هيئة حزب الشعب الجمهوري، أن المكان خال تمامًا من حجر الأساس والأعمال وموقع البناء ومعدات البناء مؤكدًا أنها أرض خالية، مشيرا إلى أنهم التقوا مع القروييين هناك، ولا أحد يعرف شيئًا عن مصير السد.