"مات أخوهم في رمضان".. وفاة شقيقين في ساعة واحدة بسبب كورونا في قنا

قصة مؤلمة تعيشها محافظة قنا عامة، وأهالي مدينة قوص خاصة، إثر وفاة 3 أشقاء من بينهم شقيقين في ساعة واحدة، بسبب فيروس كورونا الذي إصابهم تباعًا، ليلحقا بشقيقهما الثالث؛ الذي تُوفي في شهر رمضان الماضي، متأثرًا بالوباء.

بدأت القصة، عندما أصيب شقيقهم الذي يعمل في الإدارة التعليمية في قوص، ويدعى عمرو محمد عبدالله، بفيروس كورونا، ونقل على إثره إلى مستشفى العزل في إسنا، وتدهورت حالته بسبب مضاعفات الفيروس، التي أثرت على الرئتين، ما أدى إلى وفاته داخل المستشفى، خلال شهر رمضان الماضي.

وأصيب الشقيقين "أيمن محمد عبدالله العويضي، عضو مجلس إدارة شركة الصناعات التكاملية للسكر، وأمجد، موظف في مصنع سكر قوص" بالفيروس، وعزلا داخل مستشفى العديسات للعزل الصحي في الأقصر.

انتقل الفيروس لـ"أمجد" عقب إجرائه عملية قلب مفتوح منذ فترة قريبة، من شقيقه المتوفي، وحُجز في مستشفى العديسات للعزل الصحي بالأقصر، وانتصر عليه كورونا ولحق بشقيقه.

أما "أيمن" فكان قد شعر بأعراض فيروس كورونا، وحجز في المستشفى وتعافى بعد أيام، ولم يمكث طويلًا وشعر بالأعراض مرة أخرى، فحجز مرة أخرى، ولكن هذه المرة في مستشفى الحجر الصحي بالأقصر بجوار شقيقه؛ ولكنه لم يتحمل صدمة فراقه، فتوفي في ساعتها، بعد مرور نصف ساعة فقط.

وشيعت عائلة الشقيقين جنازتهما، فجر أمس، وسط أعداد محدودة من المقربين، مع اتباع الإجراءات الإحترازية، ودفنا في مقابر العائلة بمدينة قوص.

وقال أبو الحسن العويضي، من أبناء عمومة الأشقاء الثلاثة المتوفين، إن قرية العويضات ومدينة قوص في حالة حزن شديد بسبب فراقهما، خصوصًا أنه كان يضرب بهما المثل في الأخلاق والشهامة والإنسانية، وخطفهما الفيروس القاتل.

وأوضح «العويضي» أن "عمرو" توفي في شهر رمضان الماضي، وتوفي الاثنين الآخرين في عزل العديسات بالأقصر، تاركين ورائهم إرث من الحزن والآلم بين أسرهم.

وأشار أبو الحسن العويضي، إلى أنه بعد فراق شقيهم "عمرو" ومرور أكثر من شهر، ظهرت الأعراض على الشقيقين "أيمن وأمجد"، فكشفا عند طبيب في الأقصر لقربها من مدينة قوص عن محافظة قنا، وبعد ثبوت إيجابية التحاليل تم حجزهم في مستشفى العديسات للعزل في الأقصر، ليتوفيا في ساعة واحدة.

وارتفعت معدلات شفاء الحالات المصابة بفيروس كورونا في مستشفيات العزل محافظة قنا، إلى 880 حالة، من أبناء المحافظة.

وقال كمال شلبي، السكرتير العام لديوان عام محافظة قنا، إن جميع أصناف الأدوية الواردة في بروتوكول الوزارة الخاص بعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، متوافرة في جميع مستشفيات العزل، كما أن مخزون المستلزمات الوقائية تكفي احتياجات الأطقم الطبية وفريق التمريض خلال الأيام المقبلة.