نائب: تحية لـ"السيسي" لرفضه تأجيل صرف العلاوات للمعاشات وزيادة الأجور

وجه النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، تحية قلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى لحرصه الشديد على تكليفاته للحكومة بتنفيذ حل مشكلة الخمس علاوات وزيادة المعاشات وزيادة الأجور وزيادة حد الإعفاء الضريبي، مع تخفيض شرائح الضرائب على الرغم من توصية الجميع بتأجيل هذه القضايا بسبب التداعيات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد المصرى.

وقال "أباظة" في بيان له، إن هذه التكليفات الرئاسية تؤكد الانحياز التام من الرئيس عبد الفتاح السيسى للطبقات الكادحة من هذا الشعب العظيم، مؤكدا أن هناك ارتياحا كبيرا وواسع النطاق من أصحاب المعاشات والموظفين بهذا التوجه الرئاسى.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أكد أن جائحة كورونا شديدة وقاسية والعديد من دول العالم تأثرت سلبا بها، وهم أكثر منا قدرة، ولجأوا لخفض المرتبات ووقف مزايا للعاملين وما إلى ذلك، زالأزمة تتطلب إنفاقا أكبر مثل الصحة والمستلزمات الوقائية وأن الدولة لم تحصل 130 مليار جنيه كانوا من موارد الدولة بسبب فيروس كورونا، فيما تم إنفاق 62 مليار جنيه من الـ100 مليار جنيه التي خصصها رئيس الجمهورية، وكان لدينا خطط لزيادة المعاشات وحل أزمة مشكلة العلاوات الخمس، وكان الجميع يوصي بعدم تنفيذ القرارات الخاصة بالزيادة في ظل تأثيرات الأزمة، ولكن القيادة السياسية طلبت تنفيذ حل مشكلة الخمس علاوات وزيادة المعاشات وزيادة الأجور وزيادة حد الإعفاء الضريبي مع تخفيض شرائح الضرائب.