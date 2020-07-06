هل مريض الروماتيزم أكثر عرضة للإصابة بكورونا؟ أستاذة تأهيل تجيب

قالت الدكتورة آمال الجنزوري، أستاذ الروماتيزم والتأهيل بجامعة عين شمس، إن الأبحاث أشارت إلى أن مرضى الروماتيزم ليسوا عرضة أكثر لفيروس كورونا، وعوامل الخطورة واحدة للجميع، مثل كبار السن أو أمراض مزمنة أو سمنة أو يعاني من مشكلات في الجهاز التنفسي.

وأضافت "الجنزوري"، خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، وتقدمه الإعلاميتان سهير جودة ومنى عبد الغني، أن وقاية مرضى الروماتيزم من فيروس كورونا تتشابه مع الإرشادات العامة لجميع الأشخاص، وهي التباعد وتكون مسافة من بجواري متر ونصف وارتداء كمامة في أماكن التزاحم، واستخدام المطهرات مثل الكحول.

وأشارت أن هناك إرشادات خاصة لمرضى الروماتيزم للوقاية وهي عدم الذهاب للعيادة إلا للضرورة المُلحة، كما يمكن تأجيل إجراء التحاليل، مشددة على التزام مريض الروماتيزم بالعلاج، "فيه ناس فاكرة إن أدوية الروماتيزم بتلخبط المناعة وهيبقى عرضة للكورونا، ولكن الاستمرار في العلاج هيخلى المناعة بتاعته جيدة".

وأوضحت أنه إذا كان المريض يأخذ كورتيزون يكون في أقل جرعة ممكنة وتجعل نشاط المناعي للمرض ليس مرتفعا، كما يواصل أخذ الأدوية البيولوجية إلا للمريض إذا لو تعرض المريض لاحتماليه الإصابة بفيروس كورونا.