"الأورمان" تنظم معرض ملابس بالمجان للأسر الأولى بالرعايا ببني سويف

أعلن اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، أنه تحت رعاية الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بني سويف، تنظم الجمعية غدًا الثلاثاء معرض ملابس للأسر الأولى بالرعايا والأكثر احتياجًا بقرية باروط مركز بني سويف.

وأكد شعبان، في بيان اليوم، أن المعرض يأتى فى إطار جهود الأورمان المستمرة لدعم شرائح غير القادرين فى قرى ونجوع ومدن محافظة بني سويف، وأن الجمعية فى تقديمها لخدماتها الإنسانية تعطي اهتمامًا بالأسر الأولى بالرعاية وأن المستفيد من هذه المعارض هم غير القادرين من الأرامل والمطلقات والأيتام ومحدوى الدخل.

وأوضح شعبان، أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى بني سويف تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرًا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة.

يذكر أن تنظيم الأورمان لمعارض الملابس يأتى استكمالًا لجهود الأورمان التى تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة فى محافظة بني سويف من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر، وإعادة إعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران، وعمل الأسقف والمحارة والسباكة والأرضيات، وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا.