تنفيذ 4 قرارات إزالة ببني سويف شملت مبنى 4 طوابق

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على أنه لا تهاون في التصدي لكل صور التعدي على أراضي الدولة، أو الاراضي الزراعية، ومواجهة كل صور وأشكال البناء المخالف والتعديات والاشغالات العشوائية.

جاءت تلك التصريحات، خلال متابعته لأعمال حملة إزالات لمباني مخالفة بمدينة بني سويف، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وبالتنسيق مع قيادات الوحدة المحلية الذين تم تكليفهم بالتواجد الميداني، والإشراف المباشر على تنفيذ حملات الإزالة وتطبيق القانون.

وأشرف اليوم، على الحملة اللواء محمود ضياء رئيس المدينة، كما شهد جانبا من الحملة حضواللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف.

أسفرت الحملة عن تنفيذ 4 قرارت إزالة، لعدد 2 مبنى بشارع عبد الحفيظ خلف شركة رنين، التي صدر لهما قرارات إزالة للبناء بدون ترخيص ولم يتم التقدم بطلبات للتصالح طبقا للقانون.

وشملت القرارات إزالة مبنى 4 طوابق ( أرضي، و 3 علوي)، ومبنى أخر عبارة عن بدروم وأرضي.

وفي سياق آخر، تواصل محافظة بني سويف حملات تطبيق القانون وتنفيذ قرارات الإزالة لكل صور التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، حيث تم خلال أقل من 4 شهور منذ صدور قرار مجلس الوزراء في 25 مارس الماضي، إزالة 2244 حالة تعد بواقع: 1830حالة تعد على الأراضى الزراعية، و414 حالة على أراضى أملاك الدولة، بينما تم ضبط وإزالة 303 مخالفة بناء، وذلك على مستوى مراكز ومدن المحافظة"، وذلك في اطار تكليفات رئاسة مجلس الوزراء.