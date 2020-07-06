"عون" يدعو اللبنانيين لـ"التمسك بالأمل" وعدم الاستسلام أمام الصعوبات

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم، المواطنين اللبنانيين إلى التمسك بالأمل وعدم الاستسلام أمام المعوقات والصعوبات، حتى يمكن تخطي الواقع الراهن في البلاد والعبور نحو النهوض والاستقرار الذي يتطلع إليه الجميع.

وجاء ذلك في رسالة وجهها عون، منوها بالاحتفال الموسيقي الاستثنائي الذي أقيم مساء أمس الأحد داخل معبد باخوس في قلعة بعلبك، والذي نظمته لجنة مهرجانات بعلبك الدولية، وعزفت خلاله الأوركسترا الفيلهارمونية اللبنانية مجموعة من المقاطع التي ألفها ملحنون تاريخيون عالميون ولبنانيون.

ووصف الرئيس اللبناني، الأمسية الموسيقية بأنها أبلغ تعبير عن روح التحدي والمواجهة التي تحرك إرادة اللبنانيين، في وجه وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"من جهة، والأزمة الاقتصادية والمالية غير المسبوقة في تاريخ لبنان الذي يحيي المئوية الأولى لتأسيسه من جهة أخرى.

ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية ونقدية حادة وتدهورا في الأوضاع المعيشية، على نحو غير مسبوق منذ فترة انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، في حين رأى وزراء وسياسيون أن هذه الفترة هي الأصعب والأكثر قسوة منذ فترة المجاعة التي عرفها اللبنانيون خلال الحرب العالمية الأولى.