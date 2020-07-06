"المصرية لحقوق الإنسان" تراقب انتخابات "الشيوخ" المقبلة

اجتمع مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم، أون لاين برئاسة رئيس المنظمة المصرية وحضور أعضاء مجلس الأمناء، وقد ناقش المجلس مشاركة المنظمة في أعمال متابعة العملية الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ بعد إقرار البرلمان للقانون الذى ينظم انتخابات المجلس الذى يضم 300 عضو، 10% منهم من النساء، ويتم انتخاب الثلثين على أن يتم تعيين الثلث الباقى بقرار من رئيس الجمهورية.

وقرر المجلس متابعة الانتخابات من خلال أعضاء المنظمة المصرية ومن يتطوع كمتابع، كما ناقش المجلس العضويه الجديدة وقرر استمرار فتح باب العضوية، والإعلان عن ذلك فى صفحة المنظمة، وإصدار كارنيه عضوية مقابل سداد اشتراك العضوية الذى سبق وتم اعتماده فى قرار المجلس السابق.

كما قرر المجلس، إعداد تدريب أون لاين للأعضاء الجدد للمنظمة المصرية على أن يتضمن التدريب تعريف بقيم ومبادئ حقوق الإنسان وأليات المراقبة والمتابعة للانتخابات، وكذلك التشريعات والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات المنظمة للعملية الانتخابية، وكانت المنظمة تقدمت للهيئة الوطنية للانتخابات للحصول على الموافقة على متابعة العملية الانتخابية، وأصدرت الهيئة قائمة بالمنظمات التى يحق لها متابعة العملية الانتخابية، ومن بينها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان كما تقوم المنظمة، بمتابعة العملية الانتخابية على مستوى الجمهورية، من خلال أعضائها، والشخصيات المهتمة بالعمل الحقوقى، والعام.

كما وافق المجلس فتح باب العضوية للمنظمة، وذلك مقابل اشتراك سنوى قدرة 600 جنيه مصرى، على أن يتم التقدم للعضوية من خلال وسائل الاتصال الرسمية للمنظمة، وسوف يعلن عنها فى الصفحة الرسميه للمنظمة.

ومن جانبه، أكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، أهمية الدور الذى تقوم به المنظمات فى متابعة العملية الانتخابية من خلال رصد الإيجابيات والسلبيات ومخاطبة الهيئه الوطنية، بها وكذلك من خلال إجراء دورات تدريبية، وحث المواطنين على أهمية المشاركة السياسية فى العملية الانتخابية.