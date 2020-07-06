تقرير: إريتريا شريك لمصر في تأمين خطوط الملاحة الدولية

تعد زيارة الرئيس الإريتري أسياس أفورقي الحالية للقاهرة وهي الخامسة فى سلسلة زياراته لمصر، حلقة جديدة في مسيرة العلاقات المتميزة بين البلدين، في ضوء الروابط التاريخية التى تجمع بين الجانبين، وتكتسب الزيارة أهمية خاصة لأنها تأتي في وقت تشهد به القارة الإفريقية العديد من الملفات والقضايا المهمة، مثل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وقضايا حوض النيل وأمن البحر الأحمر، حيث إن إريتريا من دول حوض النيل، ولها تأثير كبير في محيطها الإقليمي، وساحل بطول 180 كيلومترا على البحر الأحمر، وبالتالي فهي شريك لمصر في تأمين خطوط الملاحة الدولية التي تقود لقناة السويس.

وتعيد هذه الزيارة، التي تأتي في وقت تشهد فيه عودة مصرية قوية إلى الساحة الإفريقية، تسليط الضوء على تاريخ العلاقات بين البلدين والتي تولدت في خمسينيات القرن الماضي، إذ كان لمصر الدور الأكبر في دعم وتأييد الثورة الإريترية منذ انطلاقها وحتى إنجاز مشروع الاستقلال الوطني الإريتري.

ويعد أسياس أفورقي الرئيس الأول والحالي لإريتريا منذ انفصالها عن إثيوبيا يوم 24 مايو 1993 وكان أمينا عاما للمؤتمر التنظيمي الثاني للجبهة الشعبية لتحرير إريتريا وأشهر قادة الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة قبل الاستقلال، والتي أصبحت الحزب الحاكم الآن.

مصر كان لها دور كبير في دعم وتأييد الثورة الإريترية

وترتبط مصر بعلاقات تاريخية مع إريتريا، وكان لمصر الدور الأكبر في دعم وتأييد الثورة الإريترية حتى إنجاز مشروع الاستقلال الوطني الإريتري، فقد كانت مصر مأوى للاجئين من الزعماء الوطنيين من إريتريا، وقبلة للطلاب الإريتريين، حيث شهدت القاهرة تأسيس أول اتحاد طلاب إريتري عام 1952، كما كانت القاهرة مقرا لتأسيس جبهة التحرير الإريترية في يوليو 1960.

وبعد انطلاق الثورة كانت مصر من أوائل البلدان التي ساندتها وقدمت لها مختلف أنواع الدعم السياسي والمادي والتعليمي للشعب الإريتري حتى الاستقلال عام 1991.

وفضلا عن ذلك ترتبط الدولتان بعلاقات قوية عبر بعض الآليات التي تضمهما ودول أخرى ومن تلك الآليات الاتحاد الافريقي والكوميسا ومجموعة دول حوض النيل، فضلا عن آليات جامعة الدول العربية التي تشارك فيها إرتيريا بصفة مراقب.

وقد كان للدبلوماسية المصرية دور بارز في احتواء تداعيات النزاع الذي اندلع بين إريتريا وإثيوبيا 1998-2000، حيث سعت مصر، التي كانت ترأس منظمة الوحدة الإفريقية آنذاك، لتسوية هذا النزاع ودعم جهود السلام بين البلدين، انطلاقا من حرصها على وحدة الصف الأفريقي.

وتعد هذ الزيارة الخامسة للرئيس أفورقي للقاهرة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي السلطة، كما أنها المرة الخامسة والعشرون التي يزور فيها الرئيس الإريتري مصر منذ توليه مهام منصبه فى عام 1993، حيث كانت آخر زيارة له في عام 2019، كما كان أفورقي أول رئيس أفريقي يزور القاهرة عقب حفل تنصيب الرئيس السيسي في شهر يونيو 2014، وهو الحفل الذي شارك فيه أفورقي أيضا، وهو ما يعد مؤشرا على قوة العلاقات بين البلدين.

وقد استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم بقصر الاتحادية الرئيس الإريتري أسياس أفورقي الذي يحل ضيفا على مصر في زيارة عمل لمدة ثلاثة أيام.