"العصار" داعم "المشروعات التنموية": أشرف على مشروعات بـ30 مليار جنيها

عملت وزارة الإنتاج الحربي في عهد الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي الذي وافته المنية اليوم، على العمل كداعم رئيسي للمشروعات التنموية التي انطلقت بها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإضافة للتصنيع العسكري.

وبلغت إجمالي المشروعات القومية التي تولى "العصار" الإشراف عليها عقب توليه المسئولية، 317 مشروعاً تنموياً بمختلف المجالات، التي عملت وزارة الإنتاج الحربي على العمل عليها بمشاركة الجهات المعنية بالدولة.

وتبلغ قائمة المشروعات التي انتهت بالفعل، نحو 125 مشروعاً قومياً وتنموياً بالدولة لصالح وزارات، ومحافظات، وهيئات الدولة المختلفة، وذلك حتى نهاية شهر يونيو الماضي، بتكلفة إجمالية تناهز 4.3 مليار جنيهاً.

وتواصل "الإنتاج الحربي"، وشركاتها ومؤسساتها العمل خلال الفترة المقبلة لاستكمال نحو 192 مشروعاً بدأتها الوزارة في عهد "العصار"، بقيمة إجمالية 25 مليار جنيهاً، والتي من المقرر أن تخرج للنور قريباً.

وبذلك تبلغ قيمة المشروعات القومية والتنموية التي عملت عليها "الإنتاج الحربي" في عهد العصار قرابة 30 مليار جنيهاً.