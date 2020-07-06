9 مصانع بدأ العصار تأسيسها وتدشنها "الإنتاج الحربي" الفترة المقبلة

تستكمل وزارة الإنتاج الحربي، الفترة المقبلة، المشروع الذي بدأه الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي وافقته المنية اليوم، لتدشين 9 مصانع جديدة عمل على تأسيسها في الفترة الماضية، والتي تأتي كالآتي:

1- مجمع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية.

2- مصنع لإنتاج مواسير البولي إيثيلين عالي الكثافة.

3- مصنع لإنتاج إطارات السيارات.

4- مصنع لإنتاج سيارات النقل الخفيفة.

5- يتم العمل على تأسيس شركة لإنتاج الأسطوانات المتطورة للغاز الطبيعي.

6- مصنع لإنتاج محطات ومراكز الشحن وأنظمة تخزين وتوفير الطاقة الكهربائية.

7- مصنع لإنتاج أعمدة الإنارة بالطاقة الشمسية.

8- مصنع لإنتاج محطات تنقية المياه بتكنولوجيا "ZLD".

9- مزمع تأسيس مصنع لإنتاج فلاتر محطات التوليد الكهرباء.