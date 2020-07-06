9 مصانع بدأ العصار تأسيسها وتدشنها "الإنتاج الحربي" الفترة المقبلة
كتب:
محمد مجدي
11:01 م | الإثنين 06 يوليو 2020
تستكمل وزارة الإنتاج الحربي، الفترة المقبلة، المشروع الذي بدأه الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي وافقته المنية اليوم، لتدشين 9 مصانع جديدة عمل على تأسيسها في الفترة الماضية، والتي تأتي كالآتي:
1- مجمع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية.
2- مصنع لإنتاج مواسير البولي إيثيلين عالي الكثافة.
3- مصنع لإنتاج إطارات السيارات.
4- مصنع لإنتاج سيارات النقل الخفيفة.
5- يتم العمل على تأسيس شركة لإنتاج الأسطوانات المتطورة للغاز الطبيعي.
6- مصنع لإنتاج محطات ومراكز الشحن وأنظمة تخزين وتوفير الطاقة الكهربائية.
7- مصنع لإنتاج أعمدة الإنارة بالطاقة الشمسية.
8- مصنع لإنتاج محطات تنقية المياه بتكنولوجيا "ZLD".
9- مزمع تأسيس مصنع لإنتاج فلاتر محطات التوليد الكهرباء.