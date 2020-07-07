أديب يستعرض دراسة تشرح كيف تحمي الكمامات المواطنين من الإصابة بكورونا

كشف الإعلامي عمرو أديب، عن دراسة لجامعة فلوريدا الأمريكية حول استخدام الكمامات في مجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فذكرت الدراسة أنه إذا لم يكن الشخص مرتديًا كمامة يتطاير الرذاذ لـ 3.7 متر، وباستخدام الكمامة المصنوعة من طبقة واحدة من قماش مناديل الزينة تسرب الرذاذ الناتج عن السعال وتطاير لأكثر من متر.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، أن الدراسة أكدت أنه باستخدام المناديل القطنية أو الكمامة القماش وصل تطاير الرذاذ الناتج عن السعال لمسافة أقل من 30 سم، بينما الكمامة مخروطية الشكل غير المعقمة تعمل بشكل جيد وذلك لأن الرذاذ الناتج عن السعال لم يبتعد عن الوجه لمسافة أكثر من 20 سم.

من ناحية أخرى، أكد الإعلامي، أن النظام الصحي في مصر أثبت أنه قوي واستطاع تحمل الضربة القوية والارتفاع المفاجئ في عدد إصابات كورونا بعد العيد، "ده كان الاختبار الحقيقي، الإصابات لما ارتفعت بعد رمضان والعيد ده كان التحدي، كل الناس اللي كانت بتفهم في الوقت ده توقعت ارتفاع صارخ في الإصابات وحصل بالفعل زيادات كبيرة وتخطت الأعداد الألف والألف ونصف".

وأشار إلى أن النظام الصحي في مصر استطاع أن يستوعب الضربة القوية لكورونا، "الأسبوعين اللي فاتوا نتائجهم كانوا أكبر ضربة واختبار للمنظومة الصحية المصرية الحمد لله استوعبناها ونبدأ بالنزول، هل النزول ده مستمر ، الله أعلم، الشيء الوحيد الذي أعرفه بشكل يقيني ويعرفه العالم الان كله أن هناك أمرين لا ثالث لهما، غسيل اليدين والكمامة، حتى الآن لا يتحدثون كثيرا عن التباعد الاجتماعي".