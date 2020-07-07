لجان قليوب تستقبل طلاب الثانوية لأداء امتحاني الفيزياء والتاريخ

شهدت لجان الثانوية العامة بإدارة قليوب التعليمية بمحافظة القليوبية، دخول الطلاب في صفوف للجان، تحت إشراف عدد من المعلمين خارج اللجان، وتنظيم دخول الطلاب، ومراعاة للإجراءات الاحترازية في دخول الطلاب منعا للتكدس، وأشرف محمد عبدالمقصود مدير الإدارة، على بوابات التعقيم وتوزيع الكمامات والمطهرات على الطلاب أثناء دخول اللجان.

وواصلت غرفة عمليات الثانوية العامة في القليوبية برئاسة طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، ورئيس غرفة العمليات، وعاطف سلامة وكيل المديرية ورئيس اللجنة الثلاثية، وبحضور أشرف إدريس مدير أمن المديرية وفريق العمل بالغرفة، لمتابعة سير الامتحانات وحل أي مشكلات فور وقوعها.