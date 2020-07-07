إزالة التعديات على مساحة ألفي متر بحى الأربعين بالسويس

شنت رئاسة حي الأربعين بمحافظة السويس، برئاسة العميد إيهاب سراج الدين رئيس حي الأربعين، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة، اليوم الثلاثاء، بمشاركة الإدارات الهندسية والمتابعة والاشغالات.

ونفذت الحملة ١٠ قرارات تعديات على أملاك الدولة على مساحة ألفي متر مربع بمناطق اليهودية والغوري والمثلث وكفر العرب.

شارك في الحملة من القيادات الأمنية، كلا من اللواء حسن ترك حكمدار مدير أمن السويس، اللواء عيد سعيد مساعد مدير الأمن والعقيد شريف السرس مدير شرطة المرافق والمقدم حسن عبد الغفار رئيس مباحث الأربعين.