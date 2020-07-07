صفحات الغش تنشر ورقة امتحان فيزياء الثانوية وإجاباته النموذجية

تداولت بعض صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي، نموذج امتحان زعمت أنّه خاص بمادة الفيزياء التي يؤدي طلاب الشعبة العلمية امتحانها الآن، ويستمر حتى الساعة الواحدة ظهرا.

ونشرت تلك الصفحات مجموعة أسئلة مضافا إليها إجاباتها النموذجية، بعد مرور بضع دقائق من بدء اللجان الامتحانية في العاشرة صباحا.

من جانبها، ذكرت وزارة التربية والتعليم، أنّ فريق مكافحة الغش الإلكتروني التابع للغرفة المركزية بالوزارة، يتواصل مع الجهات المعنية للوقوف على حقيقة النماذج المسربة، وضبط المسؤولين عنها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم، الامتحان في مادتي الفيزياء للشعبة العلمية ومادة التاريخ للشعبة الأدبية، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) الامتحان في مادة مقاييس الفهم (الكيمياء).