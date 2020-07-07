"السعيد" تشارك في المنتدى السياسي بالتنمية المستدامة للأمم المتحدة

تشارك هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، باليوم الأول للمنتدي السياسي رفيع المستوي المعني لمتابعة أهداف التنمية المستدامة، والذي يعقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو كونفرانس في الفترة من 7 إلى 16 يوليو الجاري عللا أن تتضمن الأيام الثلاثة الأخيرة الجلسات الوزارية.

ويتضمن المنتدي قيام 49 دولة بتقديم تقاريرها الطوعية لهذا العام، ومن المقرر أن تشارك السعيد بأولى جلسات اليوم تحت عنوان "إطلاق عقد العمل في وقت الأزمات.. استمرار التركيز على أهداف التنمية المستدامة أثناء مكافحة فيروس كوفيد- 19".

وتتطرق الجلسة إلى مناقشة عدد من الموضوعات المهمة والتي تتضمن تأثير أزمة "كوفيد -19" على أهداف التنمية المستدامة، تقرير إنجاز أهداف التنمية المستدامة، مستهدفات عام 2020، الأبعاد الإقليمية والدول ذات المستويات المختلفة من التنمية بما في ذلك الدول متوسطة الدخل، البيانات والمؤسسات المعنية بوضع السياسات المتكاملة.

جدير بالذكر أن "عقد العمل" يدعو إلى تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال إيجاد حلول مستدامة لجميع التحديات الكبرى في العالم انطلاقًا من الفقر وصولًا إلى تغير المناخ وعدم المساواة وسد الفجوة المالية.

يشار إلي أنه للمرة الأولى، سيكون الاجتماع السنوي للمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة عبارة عن اجتماع افتراضي يجمع ممثلين من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، فضلاً عن مجموعات المجتمع المدني، سيتم استعراض التقدم المحرز بشأن أهداف التنمية المستدامة والتفاوض بشأن نهج متعدد الأطراف لتوظيفهم "لإعادة البناء بشكل أفضل".