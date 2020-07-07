106 إصابات جديدة بكورونا في طوكيو

أعلنت حكومة العاصمة طوكيو اليابانية، اليوم، تسجيل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا، لتتجاوز الإصابات بذلك حاجز الـ100 لليوم السادس على التوالي.

وفي الوقت ذاته، تجاوز العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في اليابان 20 ألفا، باستثناء نحو 700 من سفينة "دياموند برينسيس" السياحية التي جرى عزلها بالقرب من طوكيو في فبراير الماضي، وفقًا لإحصاءات نقتها وكالة الأنباء اليابانية "كيودو".

وتكافح طوكيو لوقف ارتفاع الإصابات منذ رفع حالة الطوارئ على مستوى البلاد في أواخر مايو الماضي. وتباطأت وتيرة زيادة الإصابة بالفيروس في اليابان؛ إذ بلغت الحالات الجديدة في العاصمة ذروتها بعد أن سجلت 206 في 17 أبريل الماضي.