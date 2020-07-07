"اللجنة الفنية": امتحان التاريخ مطابق للمواصفات ولا توجد به أخطاء

أكدت اللجنة الفنية لواضعي امتحان مادة التاريخ للثانوية العامة، أن الأسئلة مطابقة للمواصفات الفنية، وأنها لم تتلق أي شكاوى تتعلق بصعوبة الأسئلة أو جزئيات، موضحة أنها مثل السنوات الماضية من حيث مستوى الأسئلة.

وأوضحت اللجنة الفنية، أنه لا توجد أي أخطاء فنية أو في الصياغة والإجابات واضحة ومباشرة.

في السياق ذاته، رصدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم حالتين حيازة محمول ونشر على الانترنت، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك وهم، "م. م. أ" بمحافظة القاهرة إدارة عين شمس لمادة الفيزياء، والطالبة "م. م. أ" بمحافظة قنا إدارة نجع حمادي لمادة التاريخ، وتم عمل محضر وإحالة الواقعة للشؤون القانونية.

جدير بالذكر، أن طلاب الثانوية العامة أدوا اليوم، الامتحان في مادتي الفيزياء للشعبة العلمية ومادة التاريخ للشعبة الأدبية، كما أدى طلاب الثانوية العامة (STEM) الامتحان في مادة مقاييس الفهم (الكيمياء).