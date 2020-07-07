إزالة 4395 مخالفة مبان بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة مستمرة بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وذكر المحافظ، أنه خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتي أمس، أزيلت 824 حالة مخالفة زراعية على مساحة 3972 فدانًا، و4395 مخالفة مبان على مساحة 600460 مترًا مربعًا.

جاء ذلك خلال تواصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع المحافظ خلال اجتماع مجلس المحافظين عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، لمتابعة الموقف العام بالمحافظة، والاطمئنان علي استقرار الأوضاع الصحية بالمحافظة، وتوافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية بالمستشفيات.

واستعرض المحافظ الإجراءات التي اتخذتها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال خطة متكاملة، شملت تشكيل لجان لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن عودة النشاط لبعض المنشآت الخدمية.

وأكد المحافظ على المتابعة الدورية والمستمرة لتنفيذ تلك القرارات بنطاق المراكز والمدن والأحياء، والتشديد على الغلق الفوري ووقف النشاط ومعاقبة المخالفين، وأن يكون المرور على مدار الساعة، للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وطمأن المحافظ رئيس الوزراء على أرصدة السلع الغذائية والمواد البترولية، وعملية انتظام صرف المعاشات التي تجري حاليًا، والإجراءات التي تم اتخاذها أثناء المرور علي منافذ صرف المعاشات لمنع التكدس والازدحام.

أشار المحافظ إلي أن المحافظه مستمره في استقبال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة فى تنفيذ أعمال إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشددًا على أن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة.