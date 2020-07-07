إزالة 4395 مخالفة مبان بالمنيا
كتب:
اسلام فهمي
10:43 م | الثلاثاء 07 يوليو 2020
قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة مستمرة بجميع مراكز ومدن المحافظة.
وذكر المحافظ، أنه خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتي أمس، أزيلت 824 حالة مخالفة زراعية على مساحة 3972 فدانًا، و4395 مخالفة مبان على مساحة 600460 مترًا مربعًا.
جاء ذلك خلال تواصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع المحافظ خلال اجتماع مجلس المحافظين عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، لمتابعة الموقف العام بالمحافظة، والاطمئنان علي استقرار الأوضاع الصحية بالمحافظة، وتوافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية بالمستشفيات.
واستعرض المحافظ الإجراءات التي اتخذتها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال خطة متكاملة، شملت تشكيل لجان لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن عودة النشاط لبعض المنشآت الخدمية.
وأكد المحافظ على المتابعة الدورية والمستمرة لتنفيذ تلك القرارات بنطاق المراكز والمدن والأحياء، والتشديد على الغلق الفوري ووقف النشاط ومعاقبة المخالفين، وأن يكون المرور على مدار الساعة، للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
وطمأن المحافظ رئيس الوزراء على أرصدة السلع الغذائية والمواد البترولية، وعملية انتظام صرف المعاشات التي تجري حاليًا، والإجراءات التي تم اتخاذها أثناء المرور علي منافذ صرف المعاشات لمنع التكدس والازدحام.
أشار المحافظ إلي أن المحافظه مستمره في استقبال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة فى تنفيذ أعمال إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشددًا على أن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة.