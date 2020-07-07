"الحركة الوطنية" يستأنف أنشطته بندوة عن المشاركة المجتمعية للشباب

يستأنف حزب الحركة الوطنية برئاسة رؤوف السيد، أنشطته من خلال عقد ندوة 12 يوليو الجاري تتناول دور الشباب المصري في المشاركة المجتمعية.

وقال محمد عزمي أمين شباب الحزب، إن الهدف من الندوة هو تعزيز الوعي الصحيح لدى الشباب، وسيحاضر فيها الدكتور فتحي الشرقاوي نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب.

وأضاف عزمي لـ"الوطن"، أن الندوة ستتناول المشاركة المجتمعية وضرورة وجود مساحة للعمل العام في حياة الشباب بشكل عام وسنتطرق فيها للأنشطة الطلابية داخل الجامعات وكيفية تعزيزها خلال الفترة المقبلة.

وأكد على أن الحزب حريص على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية من خلال التباعد الاجتماعي واستخدام كل أدوات التعقيم للوقاية من فيروس كورونا.