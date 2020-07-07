التفاصيل الكاملة لـ"فيديو" معركة الشوم بمسجد الصحابة في المعادي

قالت مصادر أمنية، إن النيابة العامة تواصل تحقيقاتها مع 4 أفراد، أبطال فيديو مشاجرة الشوم داخل مسجد الصحابة في المعادي، بعد أن ألقت المباحث القبض على المتهمين، عقب تداول فيديو المعركة بمنصات التواصل الاجتماعي، وتم رصده من الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، وألقى القبض على طرفي المشاجرة، واقتيادهم إلى قسم شرطة المعادي، وتحرر محضرًا بالواقعة، وأحيلوا إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.

وأضافت المصادر، أن إدارة أوقاف البساتين بمديرية أوقاف القاهرة، حررت محضرا تجاه المتجاوزين، وهو المحضر رقم 11402 بتاريخ 6 يوليو إداري البساتين، وقررت غلق تلك الزاوية.

وتابعت المصادر، أن تحريات المباحث، أكدت أن المشاجرة وقعت داخل مسجد الصحابة بجوار السجل المدني بمنطقة المعادى، وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبطه أطراف المشاجرة، واقتيادهم إلى ديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كان رواد موقع فيس بوك، تداولوا فيديو مشاجرة واعتداء أحد الأفراد، يحمل عصا على أفراد متواجدين في مسجد بمنطقة المعادى، وطالبهم بالخروج فورا، بينما لم يوضح الفيديو إن كان السبب خوفا من الإصابة من فيروس كورونا، أو أي نزاع قانونى آخر، وذلك وفقا لما تناوله الفيديو.

وتسببت المشاجرة داخل المسجد، في حالة استياء عامة بين رواد موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بما يمثله من انتهاك لبيت الله، ودخول أحد المتواجدين بالحذاء وترديد شتائم، كما طالب البعض بضرورة فتح الجهات المعنية تحقيق بالواقعة.