إلغاء ندب 10 ملاحظين بالثانوية الأزهرية للإخلال بالواجب الوظيفي

قال الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن امتحان مادة الأدب والنصوص للقسم العلمي جاء اليوم في مستوى الطالب المتوسط مع أجزاء بسيطة للمتميزين وكان الزمان مناسبا، موضحا أن الأدب والنصوص مادة شيقة سهلة، تنمي في الطلاب القدرة على الكلام والكتابة والتحليل والإبداع.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي لليوم الإمتحاني، أن أي طالب سيثير الشغب أو الإخلال بنظام اللجنة، سيتخذ ضده الإجراءات اللازمة، وأوضح أن الملاحظين يؤدون على أكمل وجه، ونشكرهم على جهودهم الواضح، وفي المقابل لضطررنا للأسف الغاء ندب 10 أعضاء للإخلال بالواجب الوظيفي خلال انعقاد اللجان، ولن نقصر في محاسبة المتهاونين، وسنتخذ كل الإجراءات القانونية كما تم قبول أعذار 3 أعضاء من الملاحظين لظروفهم الصحية.