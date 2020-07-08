فيديو.. "مساء DMC" ينفرد بوثائق عن تأسيس القاهرة الإسلامية

قال المؤرخ موفق بيومي، إن الاحتفال بتأسيس القاهرة مناسبة عالمية، مشيرًا إلى أنها أقدم مدن العالم وواحدة من الحضارات التي قامت في أي عاصة من عواصم العام.

وأضاف بيومي، خلال تقرير عرضه برنامج "مساء DMC"، من تقديم الإعلامي رامي رضوان، عبر شاشة "DMC": "نحتفل بأكثر من 1000 سنة على تأسيس الجزء الإسلامي من القاهرة، حيث تعود المدينة بالكامل إلى نحو 7000 آلاف عام، وفي عام 969 من الميلاد أسست القاهرة الفاطمية على يد الخليفة المعز لدين الله الفاطمي، وجوهر الصقلي، الذي كانت مهنته صناعة الحلوى، ومن هنا جاء تعبير اللي بنى مصر في الأصل كان حلوان".

وتابع، أن من أسرار عبقرية القاهرة، أنه يمكن أن ينتقل المار في شوارعها 1000 و2000 و5000 سنة.

وخصّ بيومي، مساء DMC بوثيقة مشيرًا إلى أن القصور الملكية التي تحولت إلى قصور رئاسية تعد من الكنوز في مصر: "قصر الاتحادية كان فندقًا، وعندما أسس البارون إمبان ضاحية مصر الجديدة، قدم كل الخدمات التي تجعل من الحي قبلة للسكان، مثل مدينة ملاهي والفنادق، وفندق هليوبوليس بالاس ثاني أكبر فندق في العالم".

وتابع: "ننفرد بتقديم طلب الترخيص الخاص بفندق هليوبوليس مع التفاصيل الكاملة للأصل، ويحتوي على أكثر من 350 غرفة وأكثر من 50 جناح، وأسماء الشوارع المحيطة به وأبرزهم شارع الاستاد الذي هو نادي هليوبوليس في الوقت الحالي".

وأردف: "لدينا 3 طلبات للتقديم بـ3 أسماء مخلفة وأحد هذه الطلبات، جرى تقديمه يوم 19 نوفمبر عام 1923 وهو مصادفة غريبة حيث أن 19 نوفمبر يوم ميلاد الرئيس السيسي، وجرى تقديم طلب للحصول على ترخيص بالفندق، وكانت المهنة لوكاندجي أي صاحب اللوكاندة".

وواصل: "لدينا أوراق متعلقة بإنشاء سراي عابدين وهي من اوائل القصور التي أنشأتها أسرة محمد علي، ونقدم لكم أيضًا مجموعة أوراق ووثائق معظمها باللغة الفرنسية خاصة بجرانة بك، وهو اسمه المشهور، وكان مدير عام محافظة القاهرة، وقد أشتهر بلقب بك، ولم يحصل على لقب باشا إلا قبل انتهاء خدمته بأيام كنوع من التشريف".