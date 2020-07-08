بدء امتحانات الفرق النهائية بجامعة أسيوط

تبدأ اليوم امتحانات الفصل الدراسي الثاني للفرق النهائية بمختلف كليات جامعة أسيوط، وتمتد حتى منتصف أغسطس 2020، وذلك باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بين الطلاب.

من جانبه، أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، استعداد الجامعة لعقد امتحانات الفرق النهائية بمختلف كليات الجامعة، مؤكدا اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، بتوفير بيئة صحية وآمنة داخل اللجان تحمى صحة وسلامة الطلاب والمشرفين والمراقبين على أعمال الامتحانات من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنّه جرى مراعاة أن تكون الامتحانات على فترة واحدة قدر الإمكان، وحال وجود فترتين يراعى ترك فاصل زمني لا يقل عن ساعتين بين كل فترة، مع مواصلة تطهير القاعات وتعقيمها قبل وبعد كل امتحان، لافتا إلى مراعاة اختيار قاعات واسعة ذات مصدر طبيعي متجدد التهوية، وتجهيز أماكن تخصص كلجان خاصة لامتحان الطلاب التي تظهر عليهم أعراض مرضية طفيفة.

ولفت إلى وجود الأطقم الطبية داخل اللجان، والأدوات والأجهزة الطبية اللازمة لإجراء الفحوصات الأولية على أي حالة مرضية، ووجود سيارات إسعاف لنقل أي طالب تستلزم حالته خدمة صحية عاجلة بأحد مستشفيات أسيوط الجامعية.

وأضاف الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أنّه سيتم مراعاة الإجراءات الاحترازية المنظمة لدخول الطلاب، وتتضمن وضع علامات إرشادية دالة على خط سير الطلاب والمسافات الفاصلة بينهم حتى دخول اللجان، وتوزيع كواشف حرارية على أبواب اللجان لقياس درجة حرارة كل طالب قبل دخوله اللجنة والتأكد من ارتدائهم للكمامات، مع التشديد على ضرورة التزام المراقبين والطلاب باستخدام المطهرات وأدوات التعقيم خلال أعمال الامتحانات، ومراعاة عدم تزاحم الطلاب عند الدخول والخروج، والتوجيه بمغادرة الطلاب للحرم الجامعي فور انتهاء الامتحانات ولا يسمح لهم بالتجمعات داخل الحرم الجامعي.