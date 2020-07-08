أستاذ طب عيون: أدوية علاج كورونا قد تؤثر على البصر إذا استخدمت بكمية كبيرة

ردّ الدكتور أحمد المصري رئيس قسم طب وجراحة العيون جامعة الإسكندرية، على سؤال طرحته عليه الإعلامية خلود زهران، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، عن أنّ المواد المطهرة الجلدية التي تحتوي على مادة الميثانول تؤدي إلى الوفاة أو العمي.

وطمأن المصري، المواطنين، أنّ مادة الميثانول حين شرب كمية منه سواء كبيرة أو صغيرة يحدث انتهاك في العصب البصري، وقد يؤدي إلى فقد الإبصار أو الوفاة، لكن ليس عند استخدامه على الجلد، وحال وجوده على العين من الخارج فلا يؤدي للعمي، لكن يؤدي إلى التهابات على الجلد فقط.

وأكد أنّ الميثانول يؤدي إلى العمى حال شربه فقط، وعلى من يتناوله التوجه لمركز السموم وعمل غسيل معدة فورا، وأخذ كميات كبيرة من الكورتيزون، وقبل ذلك كان لا يوجد له علاج، ولكن حاليا بعض الأدوية الحديثة التي أصبحت تعالج هذا، لأنه يتم حقن مادة معينة في الوريد، فيتم استعادة نشاط العصب البصري مرة أخرى.

وتابع أنّ فيروس كورونا من الأشياء التي تؤثر على العين بطريقة بسيطة، كالتهابات وإحمرار ودموع، لكن ليس لها شيء معين يوضح أنّ الفيروس يؤدي إلى عمى، ولكن كل تأثيره خارجي والتهابات عادية.

ولفت إلى أنّ العلاج الذي يتم اتباعه في البروتوكول العلاجي للفيروس كالكلوروكين أو الهيدروكسي كلوركين، قد يؤثر على المركز البصري حال تناوله بكمية كبيرة لذلك مرضى الروماتويد الذين يتناولونه نتابع معهم الشبكية، قاع العين، والمركز البصري كل 6 أشهر.