مطار القاهرة يُسيِّر 81 رحلة منتظمة تقل 7339 مسافرا خلال 24 ساعة

استقبل مطار القاهرة الدولى، على مدار يوم أمس الأربعاء 39 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة أقلت على متنها 4520 مسافرا.

كما يغادر المطار 42 رحلة سفر إلى عدة وجهات، مختلفة، كانت تقل على متنها 2819 مسافرا.

وأكدت مصادر مطلعة بالمطار، إن صالات المطار أستقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، رحلات دولية من عدة وجهات عربية وأوروبية وأفريقية، سيرتها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وتتخذ سلطات المطار كل الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حيث تقوم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.