في ذكرى وفاته.. الوجه الآخر لـ"شيخ المخرجين المسرحيين" حسن عبدالسلام

يعد المخرج المسرحي حسن عبدالسلام، أحد أكبر مخرجي المسرح في مصر والوطن العربي، حيث استحق لقب "شيخ المخرجين المسرحيين".

وعلى مدار مسيرته الفنية الكبيرة قدم "عبدالسلام" العديد من المسرحيات الهامة والتي تعد علامات مميزة في تاريخ المسرح المصري والعربي، ليصل إلى إخراج ما قارب الـ70 مسرحية، ومن خلالها تعاون مع كبار فناني المسرح في مصر، وقدم الكوميديا في شكل مختلف وجديد عمن قبله.

تخرج المخرج حسن عبدالسلام في المعهد العالي للفنون المسرحية، وكان في البداية يسعى أن يكون ممثلاً، إلا أنه اتجه للإخراج المسرحي، وتولى عدة مناصب منها مدير المسرح الحديث والمسرح الغنائي.

ورغم نجاحه في الإخراج المسرحي وتميز أسلوبه إلا أن حسن عبدالسلام كان له عددا من المسرحيات التي قام بتأليفها كان أولها مسرحية "الصغيرة" والتي أخرجها أيضا وقام ببطولتها "وحيد سيف، دلال عبدالعزيز، المنتصر بالله وأحمد راتب".

وفي عام 1986 قام بتأليف وإخراج مسرحية "ابتسامة وراء القضبان.. أنا وصاحبي في الكازوزة"، وشارك في بطولتها "ليلى علوي، المنتصر بالله، نجاح الموجي، نبيلة السيد ومحمد رضا"، وكانت آخر الأعمال التي ألفها المخرج حسن عبدالسلام مسرحية "مكتوبلي أغنيلك" والتي عرضت بعد وفاته بـ6 سنوات عام 2019 من إخراج عبدالمنعم محمد وبطولة "إيمان البحر درويش، شيرين، صفاء جلال ومصطفى عبدالسلام".

وعلى مستوى التمثيل شارك المخرج حسن عبد السلام في ما يقارب الـ20 عملا فنيا كممثل، وكانت بدايته مع السينما في فيلم "وعد" عام 1954 من بطولة الفنانة مريم فخر الدين وإخراج أحمد بدرخان.

وكان من أبرز الأفلام السينمائية التي مثل بها المخرج الراحل فيلم "سيد درويش" من بطولة كرم مطاوع عام 1966، فيلم "السكرية" من إخراج حسن الإمام عام 1973، كما شارك في فيلم "يوم مر ويوم حلو" أمام سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة ومن إخراج خيري بشارة وعرض الفيلم عام 1988.

رحل عن عالمنا المخرج المسرحي الفنان حسن عبدالسلام في مثل هذا اليوم 8 يوليو عام 2013 عن عمر ناهز الـ 86 عاما، تاركا إرثا فنيا تنوع ما بين الإخراج المسرحي والتمثيل والتأليف.