برلماني: تحرير العلاقة لصالح المالك في حالة إغلاق الشقة لمدة 3 سنوات

قال النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه منذ عام 2012 والبرلمان يعمل على قانون الإيجار، وتوصل إلى أفكار عديدة ولها عدة محاور، لافتا إلى أن المحور الأول هو الشقق المغلقة، بمعنى أنه بمجرد أن يثبت أن الشقة مغلقة لمدة ثلاث سنوات، فتتحرر العلاقة على الفور لصالح المالك.

وأضاف "مخاليف" خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على التليفزيون المصري، أن ذلك يتم من خلال لجان وأبحاث تقوم بها وزارة الإسكان لإثبات صحة القول أو نفيه من خلال تتبع كمية استهلالك الكهرباء أو المياه وغيرها.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك العديد من السكان الذين يحتفظون بالإيجار القديم على اعتبار أن مبلغها قليل جدا شهريا، ولكنها مهدرة وغير منتفع بها، مشيرا أن الإيجار القديم أصبح ثورة مهدرة للعديد من الناس، حيث لا يستفيد بها المالك أو المستأجر، منوها إلى أننا لا بد أن نواكب الأسعار والتضخم والنقلة النوعية في الاقتصاد.