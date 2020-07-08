مقترح برلماني لإعادة النظر في قيمة رسوم التصالح بمخالفات البناء

وجهت إيمان خضر، عضو مجلس النواب، مقترحا برلمانيا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والإسكان لإعادة النظر في رسوم التصالح في مخالفات البناء وتخفيض قيمتها.

وشددت خضر على أنه يجب أن تكون فلسفة الاحتواء والتصالح بديلا عن التمسك بالإزالة التي تتجاوز الإمكانات الفنية للأجهزة التنفيذية والمحليات فضلا عن إلحاق الضرر بملايين الأسر التي شكلت المخالفات على مدار العقود السابقة لها.

وأكدت أن المغالاة في قيم التصالح المحددة بواسطة اللجان الفنية قد نالت حتى الآن من تلك الإرادة والفلسفة فجعلت الحصيلة من القانون ليس على المستوى المأمول، وعزوف المواطنين عن التصالح.

وطالبت خضر بضرورة تخفيض قيمة التصالح، تقديرًا لظروف المواطنين، وأخذًا في الاعتبار بتداعيات جائحة كورونا التي أتت على مدخرات المواطنين وقدراتهم المالية.