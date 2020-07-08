تحويلات مرورية بعد غلق مطلع الدائري المتقاطع مع محور عرابي بالوراق

في ضوء تنفيذ أعمال رفع كفاءه وصيانة الطريق الدائري في المنطقة المحصورة بين محور 26 يوليو وتقاطع طريق شبرا بنها الحر، أعلنت محافظة الجيزة، عن غلق غلق مطلع الطريق الدائري بتقاطعه مع محور احمد عرابي باتجاه الوراق، لمدة 5 أيام.

وقالت المحافظة إن الشركة المنفذة ستقوم بالبدء في أعمال الكشط ووضع الطبقة الإسفلتية على الطريق الدائري وتقاطعه مع المطلع القادم من محور أحمد عرابي باتجاه مناطق الوراق، ما يستلزم غلق المطلع المشار إليه لمدة خمس أيام طوال الـ 24 ساعة، اعتبارا من اليوم وحتى يوم الأحد الموافق 12/7.

وأعلنت المحافظة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بعمل تحويلات مرورية على النحو التالي:-القادم محور أحمد عرابي ويرغب بالسير اتجاه أعلى الطريق الدائري اتجاه مناطق الوراق، يقوم باستكمال السير اتجاه مطلع الطريق الدائري المؤدي إلى أعلى محور 26 يوليو، ثم النزول باتجاه محور26 يوليو عن طريق منزل الطريق الدائري المؤدي إلى محور 26 يوليو المتجه إلى ميدان لبنان ثم الصعود مرة أخرى عن طريق مطلع الطريق الدائري المؤدي إلى مناطق الوراق.

ويفضل للقادم من محور أحمد عرابي، اتجاه الدائري مناطق الوراق، أن يسلك محور26 يوليو عن طريق ميدان لبنان.

وتؤكد محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم نشر الخدمات المرورية لتيسير الحركة المرورية.