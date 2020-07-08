للاحتياجات قصيرة المدى.. شروط الحصول على قرض من "تنمية المشروعات"

على مدار 3 أشهر تنفيذا للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، تأثرت الكثير من المشروعات بالقطاع التجاري والصناعي، نتيجة لغلق المطاعم والمقاهي وتحديد موعد غلق للمحال التجارية، تأثر الكثير منها، لذلك يقدم جهاز تنمية المشروعات تمويلًا للاحتياجات التمويلية قصيرة المدى، من خلال التعاقد مع شركات "التخصيم التجاري" الخاضعة لإشراف هيئة الرقابة المالية.

ويتميز هذا النوع من التمويل بقدرته على تلبية احتياجات العملاء في الوقت المناسب وبالشكل الذي يعمل على دعم وتنمية أنشطة تلك المشروعات كما يتم التمويل بشكل سريع وبتسهيلات في الإجراءات.

وتستعرض "الوطن" الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على تمويل بنظام التخصيم التجاري لتمويل احتياجات المشروعات الصغيرة من جهاز تنمية المشروعات وفق الموقع الرسمي الخاص به.

الشروط المطلوبة

- ألا يقل سن العميل عن 21 عاما، إضافة إلى حسن السير والسلوك وإجادة القراءة والكتابة.

- أن يتفرغ العميل للمشروع وإدارته وأن يكون متواجدا بنفس المحافظة مكان النشاط أو محافظة مجاورة.

- أن يكون العميل أدى الخدمة العسكرية أو التأجيل أو الإعفاء لمدة تغطي فترة التمويل.

- توافر الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع ومطابقته للالتزامات البيئية.

- يجب توافر تلك الشروط في العملاء أصحاب المنشآت الفردية، أما في حالة تمويل الشركات فيجب توافر الشروط فيمن له حق التوقيع والإدارة عن الشركة.

المستندات المطلوبة

- طلب مقدم من الشركة بقيمة القرض المطلوب تمويله والغرض منه والحد الأقصى والحد الأدنى المطلوب لتمويل كل عميل.

- تقديم مستخرج حديث من السجل التجاري.

- آخر محضر لاجتماع مجلس الإدارة ويكون معتمد.

- صحيفة الاستثمار المعدلة والموضح بها اخر تعديلات تمت على مجلس إدارة الشركة ورأس مال وهيكل المساهمين.

- القوائم المالية للشركة عن آخر عامين ومركز مالي حديث.

- بيان بالموقف ضريبي حديث مع ما يفيد تقديم الإقرار الضريبي ويكون حديث.

- الموقف التأميني للشركة، مع تقديم إقرار التعاملات البنكية، واستيفاء صحة التوقيع من البنك على كل منها.

- صور البطاقات الشخصية لمن لهم حق الاقتراض والرهن والتوقيع عن الشركة.

- بيان يوضح محفظة الشركة والقطاعات التي يتم التعامل معها ونسبه حجم كل قطاع من إجمالي المحفظة.

- توقيع من لهم حق الاقتراض والرهن والتوقيع على طلب الحصول على القرض مع تعزيز صحة توقيعه من قبل البنك.

- السيرة الذاتية لمجلس الإدارة (رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين).