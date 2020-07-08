جلوبال الجامعية تفتح باب التسجيل بمصر وتخصص مقاعد لطلاب الثانوي العام

أعلنت إدارة جامعة هيرتفوردشاير الإنجليزية، فتح باب التسجيل للشهادات الثانوية بأنظمتها المختلفة من الـ IG والأمريكان والبريطاني، بفرعها التعليمي في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة والممثل في مؤسسة جلوبال الجامعية.

كما أكدت تخصيصها عددا من المقاعد لطلاب الثانوية العامة، على أن تحدد مجموع الدرجات الخاصة بالقبول للطلبة فور إعلان النتيجة، بالإضافة إلى مجموعة من الشروط منها حصول الطالب على شهادة نجاح في اختبار IELTS المجموع المطلوب لكل برنامج.

وأشارت الجامعة إلى أنها بدأت نشاطها في داخل مصر العام خلال الدراسي الماضي، وحققت نجاحا كبيرًا في عملية التعليم عن بعد سواء على مستوى الدراسة أو الامتحانات، استجابة لقرارات مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وجرت العملية الدراسية بسهولة ويسر نظرًا لاستعداد الجامعة المسبق لعمليات التعليم عن بعد باستخدام أبرز الوسائل التكنولوجية والتعليمية، حيث تعتمد الجامعة على أحدث الوسائل العلمية من أجهزة وتقنيات تعليمية على نفس المستوى المستخدم داخل الجامعة الأم "هيرتفوردشاير" في إنجلترا.

جدير بالذكر، أن الجامعة تقدم لطلابها عددا كبيرا من التخصصات منها الإعلام والعلاج الطبيعي والهندسة والصيدلة وإدارة الأعمال، من خلال مدرسين على درجة كبيرة من الكفاءة والخبرة، حيث يجري تعيينهم بموافقة وشروط الجامعة الأم الإنجليزية، بالإضافة إلى نسبة من الأكاديميين الإنجليز والزائرين من الجامعة في إنجلترا.

وتعد هيرتفوردشاير من أبرز الجامعات التي تقدم برامج مميزة للطلاب، الذين يحصلون على شهادة الجامعة البريطانية "هيرتفوردشاير"، ما يجعلها الاختيار الأنسب والبديل للتعليم خارج مصر.