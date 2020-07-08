إصابة رئيس وحدة الكلى بمستشفى الخانكة المركزي بكورونا

أعلن مستشفى الخانكة إصابة الدكتور أحمد إبراهيم عبدالعال رئيس وحدة الكلى الصناعية بفيروس كورونا المستجد.

وقال المستشفى في بيان على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن الطبيب المصاب يتمتع بالسيرة الحميدة، وأنه ملقب بـ"ديناميو وحدة الغسيل الكلوي"، متمنية له الشفاء العاجل.

وأعلن المستشفي عن وفاة حالة وعزل 9 مصابين آخرين بالفيروس، بينهم 4 حالات شبه تحسن بوحدة الغسيل الكلوي ويتم الغسيل الكلوي لهم بقاعة العزل.

وأوضح الدكتور سيد سليمان مدير عام المستشفى، تشكيل لجنة طبية للإشراف على وضع بروتوكولات علاج مرضي العزل وتنفيذها، ووضع محددات الدخول والخروج للمرضي بناء على حالة المريض.