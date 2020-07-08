مواطن يتبرع بـ2.5 مليون جنيه لتجهيز العناية المركزة بحميات منوف

تستعد مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، بقيادة الدكتور نصيف حفناوي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، لافتتاح العناية المركزة لمستشفى حميات منوف، والتي تتكون من 16 سرير عناية مركزة و6 أجهزة تنفس صناعي وجهازين "Bi PAP"، وعربة طوارئ، ومحطة تمريضية مجهزة بأحدث الأجهزة، وتانك أكسجين بسعه 6500 لتر.

وتعاقدت مديرية الصحة مع عدد من أطباء العناية، كما زودت المستشفى بـ25 ممرض وممرضة من المنتدبين للوحدات الصحية، و5 ممرضين من الدفعة الجديدة لزياده القوي البشرية في المستشفى لبدء استقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور عبدالباري العجيزي مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أن الدكتور هاني الجمل أحد أبناء منوف تبرع بمبلغ 2.5 مليون جنيه لتجهيز العناية المركزة بالمستشفى، مؤكدًا أن مديرية الصحة تكن كامل التقدير والاحترام لكل من يساهم في أي تطوير في المجال الصحي في الفترة الراهنة.

وتابع "العجيزي" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن "الجمل" تبرع بـ6 أجهزة تنفس صناعي، و8 أسرّة عناية مركزة، و6 أسرّة أخرى، وشراء خزان أكسجين بسعة 6500 لتر، وتوفير عدد من التكييفات، إضافة إلى الدهانات والاحتياجات الطبية اللازمة.