اليوم :استئناف صرف معاشات من يتقاضون أكثر من ٢٠٠٠ جنيه

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، استئناف صرف المعاشات اليوم الخميس، لفئة من من كان يتقاضى معاشا في شهر يونيو أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيه ويبلغ عددهم مليون قائم بالصرف حيث كان مقرر الصرف لهم يومي الأربعاء والخميس الموافقين (8 - 9) من شهر يوليو .

- أما بالنسبة لفئة من من كان يتقاضى معاش فى شهر يونيو أكثر من 3000 جنيه، ويبلغ عددهم 800 ألف قائم بالصرف فسيتم الصرف لهم اعتباراً من يوم الاحد الموافق 12 يوليو، ومن يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له متاح له الصرف خلال الأيام اللاحقة.

وأكدت "القباج" أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تطبق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المتعاملين والموظفين والمجتمع بشكل عام، مع الاستمرار في توظيف الحلول الذكية والمبتكرة والأدوات والوسائط التقنية في منظومة العمل، وتشجيع أصحاب المعاشات على استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية، التي تمكنهم من إتمام جميع معاملاتهم المالية في أي وقت ومن أي مكان بما يوفر وقتهم وجهدهم.

وأضافت أن العمل الكبير الذي يؤديه موظفو الهيئة في هذه الظروف الاستثنائية، يبين مدى حرصهم على توفير أرقى الخدمات التأمينية للمواطنين بصفة عامة واصحاب المعاشات بصفة خاصة ، وسط إجراءات احترازية مشددة، ما يعني الاهتمام الكبير تجاه سلامة المتعاملين وتقديم أفضل خدمة تأمينية لهم في آن واحد.