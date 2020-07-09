تعرف على شروط المشاركة في برنامج وزارة الشباب لمواجهة الشائعات

في إطار السياسة العامة لوزارة الشباب والرياضة للاستفادة من الكوادر الشبابية المتميزة وتوجيه طاقاتهم الابداعية نحو خدمة مجتمعاتهم المحلية، تقوم الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالتعاون مع مساعد الوزير لتطوير القدرات الشبابية بتنفيذ البرنامج التدريبي الأول لإعداد المدربين في مجال "مواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومى"، وذلك بالاستفادة من خريجي دورات الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي المنفذة بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا، مشرف عام البرنامج معاون الوزير لتطوير القدرات الشبابية

وأعلنت الوزارة عن أهم الشروط العامة للمشاركة في البرنامج ومنها :

- أن يكون المشارك حاصلاً على دورة الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي من أكاديمية ناصر العسكرية العليا

- يفضل الحاصلون على دورة إدارة الأزمات والتفاوض أو أية دورات أخرى تنظمها اكاديمية ناصر العسكرية العليا

-ألا يقل سن المشارك عن 21 سنة وقت التقدم للحصول على البرنامج التدريبي ولا يزيد عن 40 عاما

-ان يكون حاصلا علي مؤهل عالي ، ويفضل من لديه خبرات تدريبية سابقة، تذكر في السيرة الذاتية مدعومة بالمستندات

- الالتزام بتدريب وتثقيف عدد لا يقل عن 300 فرد داخل محافظته في أحد المنشآت التابعة لوزارة الشباب والرياضة

-أن يجتاز اختبار المقابلة الشخصية بواسطة لجنة من خبراء الأمن القومي ووزارة الشباب والرياضة.