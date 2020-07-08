نقيب السياحيين: المنظمات الدولية وضعت مصر في قائمة الدول الأكثر أمانا

قال باسم حلقة، نقيب السياحيين، إن وضع آليات قوية لعودة السياحة له مردود جيد، مشيرا إلى أن القطاع مر بأزمة كبرى خلال 100 يوم الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأضاف حلقة في تصريحات له، أن قرارات الحكومة في منتصف يونيو بتشغيل المنشآت السياحية بنسبة 25% ومن بداية يوليو بنسبة 50% له مردود جيد على القطاع، مشيرا إلى أن وزارتي السياحة والصحة تتعاونان من أجل تأمين المنشآت السياحية والعمالة ونزلاء الفنادق للعودة التدريجية للسياحة.

وتابع: "الأمور تحسنت أكثر بعد تشغيل حركة الطيران واستقبال السائحين وتقديم بعض الحوافز من وزارتي السياحة والطيران وإعفاء بعضها من رسوم الخدمات"، مشيرا إلى أن ذلك شجع على زيادة رحلات الشارتر خاصة لشرم الشيخ والغردقة ووصول سائحين من أوكرانيا وبلجيكا وسويسرا وينتظر الأسبوع المقبل وصول الرحلات الإيطالية.

وأكد نقيب السياحيين، أن الدولة تهتم بالقطاع لما له من فوائد عديدة على الاقتصاد القومي وتشغيل ملايين من الشباب والأسر المصرية، لافتا إلى أن وزارة السياحة اختارت عددا من المحافظات على رأسها جنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح.

وأشاد باسم حلقة، باختيارات وزارة السياحة لتلك المحافظات خاصة أنها مفتوحة وذات كثافة سكانية قليلة وأقل عرضة لانتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن منظمة السياحة العالمية وضعت مصر من الدول الأكثر أماناً للسفر حول العالم.